Campaña 25/26: El trigo sigue con la vara alta

Un nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dio a conocer que el 96,4 % del trigo presenta condición de cultivo Normal a Excelente y mantiene altas expectativas de rendimiento, las elevadas condiciones de humedad producen un incremento intersemanal de 6 p.p. en el área bajo excesos hídricos luego de las lluvias de la última semana.

En consecuencia, se están relevando un aumento considerable de los focos de plagas como chinches y orugas sobre el centro del área agrícola, además de las ya mencionadas enfermedades fúngicas sobre el sur de la misma. No obstante, el 90,7 % del cereal ya supera el estadío de encañazón, y con el aumento de las temperaturas se acelera la transición hacia etapas de floración y llenado.

De no mediar ningún evento adverso, se mantienen condiciones favorables para lograr un óptimo desarrollo de granos.