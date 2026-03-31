Campaña 25/26: El Maiz va por su propio record

Desde marzo todo indica que el maíz de la campaña 2025/26 terminará con un nuevo récord nacional. La proyección de producción se ubicó en 62,1 millones de toneladas, un volumen que no sólo superó con amplitud a la campaña anterior, sino que además quedó por encima del máximo previo.

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario el salto respondió , por un lado, la superficie sembrada volvió a expandirse y alcanzó 9,8 millones de hectáreas, con una recuperación interanual de 17,7% tras la retracción que había provocado el temor a la chicharrita en el ciclo previo. Y por el otro, el rinde promedio nacional subió hasta 76,3 quintales por hectárea, 7% más que el año pasado y 10,2% por encima del promedio del último lustro.

Las lluvias registradas durante buena parte de la segunda mitad de 2025 mejoraron la base de rendimiento en gran parte del país, aunque el verano recortó parte del potencial en algunas zonas. Aun así, el balance terminó siendo ampliamente favorable para el cultivo.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

La región central empujó el récord

En esta campaña la Región Central alcanzó 6 millones de hectáreas sembradas, la segunda marca más alta de su historia, con una fuerte expansión en Córdoba y un crecimiento visible en Entre Ríos. Con rindes estimados en 84,1 quintales por hectárea, esta zona aportaría 41,6 millones de toneladas, un nuevo récord regional.

Por su parte, la Región Sur sumó 270.000 hectáreas y llegó a un récord de 2,8 millones de hectáreas implantadas. Aunque los rindes quedaron levemente por debajo de la campaña pasada y del promedio reciente, la mayor superficie permitió proyectar una cosecha de 15,7 millones de toneladas, el mayor volumen histórico para esa zona.

En el Norte el área creció un 26% interanual hasta 950.000 hectáreas. Si bien todavía quedó lejos del nivel alcanzado en 2023/24, la mejora de los rindes fue contundente. Con un promedio estimado en 59,4 quintales por hectárea, la producción regional treparía a 4,8 millones de toneladas, 56,9% más que en la campaña anterior.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Más oferta, más exportaciones y más consumo interno

Con los stocks iniciales y los movimientos de mercadería entre regiones, la oferta total de maíz a nivel país ascendería a 68,8 millones de toneladas. Ese volumen también marcaría un máximo histórico y dejaría en evidencia que la campaña no sólo fue grande en producción, sino también en disponibilidad comercial.

En ese marco, las exportaciones nacionales fueron proyectadas en 41 millones de toneladas, apenas por encima del récord previo de 40,9 millones de toneladas de la campaña 2020/21 y 43% por encima del ciclo anterior. El Gran Rosario concentraría 31,4 millones de toneladas, casi al mismo nivel que su máximo histórico, mientras que los puertos del sur sumarían 9,6 millones.

El uso interno también mostró un avance de peso, con otro récord en consumo nacional, estimado en 19,7 millones de toneladas. En este sentido, la Región Central volvió a concentrar la mayor parte de esa demanda por su peso en la industria, los biocombustibles y la producción animal, mientras que en el Norte y el Sur también se sostuvo un consumo significativo vinculado sobre todo a la actividad pecuaria.

De esta manera, el maíz recuperó escala y volvió a posicionarse como uno de los grandes motores del agro argentino. La combinación de más área, mejores rindes, exportaciones en niveles inéditos y una demanda interna que siguió creciendo dejó una campaña de alto impacto económico y territorial. Si las proyecciones se confirman, 2025/26 quedará en la historia como el ciclo en el que el cereal volvió a empujar al máximo toda su cadena de valor.