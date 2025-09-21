Campaña 25/26: Avanzan las sembradoras con la implantación de maíz temprano

Durante los últimos días, los productores argentinos han intensificado el ritmo de siembra de maíz con destino grano ante la proximidad de un nuevo frente de tormenta. Esta situación ha generado una dinámica acelerada en las labores, buscando aprovechar las condiciones actuales de piso antes del ingreso de precipitaciones que podrían interrumpir el avance.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a la fecha, se estima que el avance de siembra alcanza el 6,2 % de las 7,8 MHa proyectadas para la campaña 2025/26.

La entidad cerealista, dio como ejemplo que en Córdoba, la buena disponibilidad hídrica impulsa la siembra temprana de manera anticipada, donde podría representar el 25 % de los planteos, en contraste con la campaña anterior donde representó el 15 %. Asimismo, en la zona núcleo la buena humedad está siendo aprovechada y los productores coinciden en que la siembra temprana superaría el 80 % del total zonal.

Girasol

Por su parte, la siembra de girasol observó un progreso intersemanal de 1,2 p.p. alcanzando el 25,6 % del área proyectada en 2,6 MHa y reflejando adelantos respecto al promedio de las últimas 5 campañas y ciclo previo de 5,6 y 17,3 p.p., respectivamente.

Las labores se concentraron en el centro-este del área agrícola (Núcleo Norte y Centro- Este de Entre Ríos) a diferencia del Centro-Norte de Santa Fe, donde la siembra se desaceleró dándole prioridad a la siembra de maíz. En cuanto al área ya sembrada, se observan buenas implantaciones en el norte del país, respondiendo favorablemente a las precipitaciones registradas en las últimas semanas.