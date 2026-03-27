Caminos rurales: Desde Sociedad Rural de 9 de Julio lamentan que no se da respuesta y tampoco no hay un plan de acción

Tal como informáramos a partir de un informe del Diario La Nación dando cuenta que las lluvias del pasado viernes 20 y por la magnitud de la lluvia registrada, el matutino capitalino hablo de un fantasma de la inundación del 2025 en el distrito de 9 de Julio.

En esa línea el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, dialogo con el programa radial Acontecer por FM 102.7 Radio Amanecer, destacando que en muy pocas horas tuvimos entre 90 y hasta 170 milímetros, dejando algunas calles intransitables, en especial, la gran mayoría de caminos que no se repararon, básicamente secundarias y terciarias, y algunas primarias incluso, en estado también de baja transitabilidad porque bueno, quedó con toda la rotura del año pasado y no hubo ningún tipo de intervención en esos caminos, puntualizo el presidente de la Rural de 9 de Julio.

Enrique recordó que esto, de alguna forma nos trae un poco a la memoria de lo que nos pasó hace menos de 12 meses, de haber entrado en una inundación muy fuerte. De hecho, con esta lluvia muchos bajos han vuelto a tener agua y eso demuestra que la napa no está lejos, y se ha recargado el perfil.

Enríquez también se refirió a los caminos que se arreglaron por parte de Provincia (vialidad provincial), esos caminos respondieron muy bien a la lluvia, drenó muy bien el agua, inclusive algún camino que arregló el municipio, realmente soportaron muy bien la lluvia, drenaron muy bien, y a 24 horas estaban con buena transitabilidad para rodados livianos, y eso muestra que el trabajo hoy ha quedado bien hecho. Ahora el 70% o el 60% de los caminos está intransitable, porque en algún punto presenta un deterioro que quedó y que no se reparó, y hoy vuelve a ser intransitable.

Consultado sobre obras luego de que se fue el agua, en especial canales, puntualizo que esto se trabajo en la mesa con provincia, y por muy poco tiempo con Nacion, y se le hizo un fuerte pedido en noviembre que solo teníamos cuatro meses de trabajo para poder reparar la red vial, y la verdad que se hizo un trabajo muy tedioso y se cumplió parcialmente, se hizo muy poco. En el caso de provincia vino para lo que es reconstrucción y fueron muy pocos kilómetros recuperados de caminos en el partido, explico.

Mientras que las máquinas municipales nunca se pusieron en funcionamiento, tuvimos todo este periodo con seis, siete máquinas rotas y nunca se llegaron a recuperar. Y preocupa que no hay una capacidad de volver a reflotar eso y recuperar eso para poder reconstruir la red vial. Amén de eso, las máquinas funcionando tampoco dieron sus resultados porque se hicieron pedidos y al día de hoy tenemos pedidos que no se han llegado a cumplir, siendo totalmente acotados los pedidos y de caminos troncales y estructurales, expuso Hugo Enriquez en el dialogo radial.