Cambios en el gabinete municipal: La contadora Laura Di Pierro asume como Secretaria de Haciendas

Tal como había anunciado El Regional Digital acerca de la presentación de renuncia al cargo de secretario de Haciendas, por parte del contador Victor Bordone, luego de trabajar en la búsqueda, la Intendente Municipal de 9 de Julio, Maria Jose Gentile, convoco para ocupar el cargo, a la contadora Laura Di Pierro, quien asumio sus funciones este miercoles 1 de octubre.

Di Pierro, se formó como contadora en la Universidad Nacional de La Plata y con reconocida trayectoria profesional, ya en la gestión del entonces intendente Walter Battistella, había asumido funciones en el área económica municipal.

Su vínculo con el municipio siempre continuo, en el último tiempo Di Pierro era parte del staff de docentes de la Universidad Popular.