Cambios en el gabinete bonaerense: oficializan designaciones en Transporte y Educación

El gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó el año 2026 con modificaciones en áreas estratégicas del gabinete que encabeza Axel Kicillof. A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, se oficializaron cambios en los ministerios de Transporte y Educación, en el marco de un reordenamiento interno que ya se venía delineando desde fines del año pasado.

En el área de Transporte, el gobernador aceptó la renuncia de María Valeria Arata al cargo de subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional. La salida está directamente vinculada a su asunción como senadora provincial por la Cuarta Sección Electoral, banca que obtuvo en las elecciones del 7 de septiembre. Arata, dirigente del Frente Renovador y oriunda de Junín, había asumido en el Ministerio de Transporte bonaerense en agosto de 2024.

La dimisión fue formalizada mediante el Decreto 3149/25 y presentada el 8 de diciembre, el mismo día en que la exfuncionaria prestó juramento como integrante de la Cámara alta bonaerense. En su reemplazo, el Ejecutivo provincial designó a Marcela Passo, exdiputada nacional de Unión por la Patria y también referente del espacio que lidera Sergio Massa.

Passo cuenta con antecedentes en el área: se desempeñó como secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, experiencia que fue valorada al momento de su nombramiento. Su llegada refuerza la presencia del massismo dentro del gabinete provincial y busca garantizar continuidad en una subsecretaría clave para la coordinación con municipios y otras jurisdicciones.

Recambio

El recambio se produce, además, en un contexto político sensible en Junín, distrito de origen de Arata, donde sectores del gremialismo local expresaron críticas por el armado de listas y la escasa representación sindical en los comicios provinciales. Si bien esos cuestionamientos no forman parte de los fundamentos oficiales de la renuncia, configuran el telón de fondo del movimiento en Transporte.

En paralelo, Kicillof avanzó con cambios en Educación. A través del Decreto 3160/25, designó a Claudia Cristina Bracchi como subsecretaria de Educación, cargo que había quedado vacante tras la renuncia de Pablo Leonardo Alberto Urquiza, efectiva desde el 1° de diciembre de 2025. La salida de Urquiza se dio en el marco del recambio en la Dirección General de Cultura y Educación, luego de la salida de Alberto Sileoni y la asunción de Flavia Terigi.

Bracchi no es una figura nueva dentro del esquema educativo bonaerense. Ya había ocupado el mismo cargo entre 2019 y 2023, desde el inicio de la gestión Kicillof, y su regreso la vuelve a posicionar como una funcionaria central del sistema educativo provincial, en los hechos una virtual viceministra.

La resolución que formalizó su designación destaca que la funcionaria “reúne los recaudos legales, condiciones y aptitudes necesarias para el ejercicio de la función”, con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación y la intervención de los organismos administrativos y jurídicos correspondientes. Con estos cambios, el gobernador busca arrancar el nuevo año con áreas clave reconfiguradas y un equipo alineado a los desafíos políticos y de gestión que se vienen.