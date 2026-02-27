Cambio normativo: se necesitará un carnet para aplicar fitosanitarios con drones

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, formalizó la habilitación de cursos específicos para pilotos de drones aplicadores, una medida que actualiza el marco normativo vigente y reconoce el avance de las tecnologías digitales en el sector agropecuario.

El anuncio fue realizado por el ministro Javier Rodríguez durante la apertura de ENBIO 2026, donde además se dio inicio a una instancia de capacitación para aplicadores en la Sociedad Rural de Junín.

La resolución modifica normativas previas y crea una nueva categoría de carnet habilitante para operarios que realicen aplicaciones mediante Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), integrando formalmente el uso de drones al sistema de aplicaciones agrícolas bajo criterios de formación, fiscalización y control sanitario.

Tecnología y desafíos productivos

Durante su exposición, el ministro vinculó la iniciativa con los desafíos estructurales que enfrenta la producción. Señaló que factores como la sequía, las temperaturas extremas, la compactación de suelos y el manejo del agua impactan de manera directa en la productividad y la rentabilidad.

En ese marco, advirtió que el estrés ambiental puede reducir hasta casi un 50% el potencial productivo y remarcó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas con respaldo científico. «La difusión de nuevas tecnologías requiere de evaluación, validación y acompañamiento. Y ahí también está el sector público», afirmó, al destacar el rol del Estado en la adopción de innovaciones.

Formación y reglas claras

Rodríguez subrayó que la expansión del uso de drones en aplicaciones exige capacitación específica y normativa actualizada. La resolución establece requisitos para la formación de operadores y define contenidos mínimos enfocados en la protección de la salud, el cuidado ambiental y el uso responsable de agroquímicos.

La medida se articula con la Ley 10.699, con el objetivo de fortalecer prácticas seguras y estándares técnicos en todas las modalidades de aplicación.

Articulación educativa

Otro eje central es la aprobación de un protocolo de homologación de contenidos, que permitirá reconocer trayectos formativos dictados por instituciones terciarias y universitarias. La estrategia apunta a ampliar la oferta de capacitación y consolidar un sistema integral de formación técnica para operarios.

Producción y demanda social

El ministro también vinculó la política con la creciente demanda social por la forma en que se producen los alimentos. Señaló que las nuevas herramientas aportan información y trazabilidad, contribuyendo a una producción más sustentable y competitiva.