Calidad, Sabor y Reconocimientos: El año soñado por Lácteos La Blanqueada en su 75º aniversario

«Fue un año lleno de muchos regalos, muchas emociones, un año muy lindo, fue bastante inesperado«, sintetizo el empresario lácteo, Polo Sarnicola de la empresa Lácteos La Blanqueada, que este año 2025 celebro su 75º aniversario, y donde la empresa una excelente ciclo de reconocimientos por sus productos en distintas exposiciones de quesos, y donde recibieron muy buenas devoluciones.

Sarnicola, junto a parte de sus colaboradores, Lucia Secreto, responsable de calidad, Pablo Lagar, Maestro Quesero y Cesar Dorado, responsable comercial, en Lácteos La Blanqueada, dialogaron con El Regional Digital y compartieron como vivieron este año, al que lo marcaron como el «año soñado».

Polo compartió, «teníamos una idea de lo que estábamos haciendo, y personalmente no pensé que iba a ser tan pronto, reconoció el titular de Lácteos La Blanqueada.

Es una producción que lleva su tiempo, lleva su estacionamiento, y sin duda fue una sorpresa para todos el feedback recibido, primero en los concursos, donde antes no estábamos, también la devolución de la gente que juzgaba los quesos, también nos ayudó

En Lácteos La Blanqueada celebraron los reconocimientos obtenidos, pero lo que mas les interesa en el seno industrial de la empresa, es la devolución del jurado. «Nos permite saber que debemos mejorar», puntualizo Polo Sarnicola.

En el dialogo periodistico, tanto Lucia, Pablo y Cesar coincidieron en el compromiso como integrantes de la empresa, eso sin duda hace que el producto final tenga estas devoluciones y reconocimiento al sabor y la calidad de los Quesos La Blanqueada.

Los reconocimientos del 2025

Durante este año, los quesos La Blanqueada se sumaron a concursos y exposiciones como Expo Suipacha 2025, con Medalla de Oro en Queso Gouda (Semi duro sin ojos); Medalla de Oro en Reggiano (pasta dura); Medalla de Plata en Provoleta parrillera; y Medalla de Plata en queso Fontina (semi duro con ojos). Luego en la Copa América de quesos que se realizó en Perú, donde obtuvo Medalla de Plata con su queso Gouda. Luego en Totoras, Santa Fe, donde se desarrolla uno de los mayores concursos de queso, dulce de leche y manteca del pais, alli llegaron los quesos de La Blanqueada y las devoluciones fueron de las mejores: cuatro quesos de los seis que presento se llevaron premios, la Provoleta de la Blanqueada, obtuvo la medalla de oro, mientras que el Gouda, que este año ha sido de mucha alegría para La Blanqueada, en Totoras obtuvo medalla de bronce, también Provolone y Queso Pepato, se llevaron bronce.

Pero la mayor alegría para La Blanqueada se dio cuando en la 37ª edición de los World Cheese Awards (WCA), realizada en Berna, Suiza, un certamen que también destacó a los quesos argentinos con 12 medallas. Allí el Gouda de La Blanqueada se llevo el Bronce y el Sardo de la empresa, se coloco la medalla de plata.