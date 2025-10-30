Bullrich defendió a una empresaria láctea y apuntó contra Atilra en Diputados

La ministra de seguridad del gobierno Argentino, Patricia Bullrich, se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre el Presupuesto 2026 correspondiente a su cartera.

En ese marco de la reunión legislativa fue consultada por el diputado de izquierda Christian Castillo le pidió explicaciones sobre su relación con la empresaria Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal, quien -según denuncias mediáticas- habría aportado fondos a su campaña presidencial de 2023 y mantenido vínculos comerciales con el empresario Fred Machado, investigado por presunto lavado de dinero.

Bullrich rechazó de manera enfática las acusaciones y defendió a la empresaria casarense, y amplio su defensa de otras empresas lácteas, donde el sindicato de Atilra las destruyó, señalo la ministra. El pueblo de Sunchales hoy está destruido porque destruyeron SanCor», afirmó la ministra, en referencia a la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra).

En ese contexto, agregó: «Con Alejandra Vidal lo que hicimos fue ayudar a que una de las empresas importantes de nuestro país, como todas las empresas lácteas, no terminara destruida por los sindicatos depredadores de Atilra que tiene la Argentina», critico.

Bullrich también negó que Bada Vázquez haya financiado su campaña: «La conozco, Alejandra Vidal, y eso de que tiene una relación con Fred Machado es un invento, y es otro invento que haya puesto plata en mi campaña. Puede mirar usted el reporte de todas las personas que aportaron a mi campaña y va a ver que no aportó».

Finalmente, la ministra cerró su exposición con una frase que sintetizó su postura: «Nosotros siempre estamos con los que dan trabajo, no con los que destruyen trabajo».