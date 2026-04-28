Buenas noticias para la avicultura Argentina: El país recuperó el estatus sanitario y quedó nuevamente libre de influenza aviar

El sector avícola argentino recibió luz verde para recomponer su inserción internacional. El SENASA cerró el último evento de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales y elevó a la Organización Mundial de Sanidad Animal el informe de autodeclaración que restituye al país como libre de la enfermedad.

La medida se concretó luego de que transcurrieran más de 28 días desde la finalización de las tareas sanitarias en los cuatro brotes registrados en aves de corral, ubicados en Ranchos, Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma. Según el organismo sanitario, esas acciones incluyeron despoblamiento, disposición final, limpieza y desinfección de las granjas afectadas, sin que se notificaran nuevos casos en establecimientos comerciales.

El informe presentado por el SENASA detalla las medidas aplicadas desde la recepción de las sospechas, los procedimientos ejecutados tras la confirmación de los focos y la vigilancia epidemiológica posterior. El organismo indicó que esos antecedentes sustentan el estatus sanitario de país libre, de acuerdo con el artículo 10.4.6 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OMSA.

Para la cadena avícola, la recuperación del estatus representa un paso central en el frente exportador. En esta línea, el director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, señaló: «Desde la industria avícola, recibimos con gran satisfacción la noticia comunicada por el SENASA».

Y remarcó que se trata de «un paso fundamental para continuar nuestro camino exportador y avanzar en la reapertura de los mercados internacionales para los productos avícolas nacionales». Sin embargo, Sinesi remarcó: «Mantener este estatus requiere de un esfuerzo conjunto para proteger nuestra producción y el futuro de la industria»

El impacto comercial

De acuerdo con el Anuario Avícola 2025 de la Secretaría de Agricultura, las exportaciones argentinas de productos avícolas cárnicos alcanzaron en 2025 un volumen de 170,1 mil toneladas por un valor de 219,4 millones de dólares FOB. Ese desempeño se dio en un contexto en el que los mercados externos dependen de manera directa del reconocimiento sanitario del país de origen.

La recuperación también permitirá reactivar las negociaciones con los socios comerciales con los que Argentina mantenía acuerdos bajo la condición de país libre de influenza aviar altamente patógena. El SENASA anticipó que retomará esas gestiones para el comercio de mercancías aviares, aunque la normalización dependerá de los protocolos y exigencias de cada destino.

Desde CEPA insistieron en que el desafío no termina con la restitución formal. Sinesi planteó que será clave avanzar en la zonificación en aquellos mercados donde aún no existen acuerdos y sostuvo que mantener el estatus sanitario exige un esfuerzo conjunto de toda la cadena.

En esa línea, el SENASA anunció el lanzamiento de una campaña de comunicación para fomentar el resguardo del estatus alcanzado. La OMSA advierte que la influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres, con consecuencias sanitarias y económicas relevantes para los sistemas productivos.

El cierre del episodio abre una ventana para recomponer mercados, sostener el ingreso de divisas y dar previsibilidad a una actividad integrada a la producción agroindustrial. Pero la oportunidad comercial dependerá de que la bioseguridad, la vigilancia y la comunicación sanitaria se mantengan activas más allá de la emergencia.