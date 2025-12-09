“Buena señal, es el camino y valoramos la acción”, la expresión que dejaron las entidades representantes de productores rurales, ante el anuncio de baja de retenciones a los granos

El anuncio en su red social X de parte del Ministro de economía, Luis Caputo con una rebaja de entre un punto y dos a los granos de soja, sub producto de soja, maíz, girasol, sorgo, trigo y cebada, fue muy bien recibida por las entidades rurales que representan a productores agropecuarios del pais.

FAA: Una buena señal

La primera en expresarse, fue la presidente de Federación Agraria, Andrea Sarnari, quien evaluó que “la baja de la presión impositiva es siempre una buena señal para el sector. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades que ese es el camino que hay que seguir transitando, esa baja progresiva hasta obtener la eliminación total de las retenciones que son un mal impuesto, que es regresivo, distorsivo y que además ha sido de uso discrecional por parte del Estado Nacional durante muchísimos años.

Entendemos que la medida va a ser permanente, si esperaremos la publicación en el Boletín Oficial para confirmarlo, subrayo la dirigente rural federada.

Sin embargo en su análisis, Sarnari insistió en la necesidad de tener políticas de crédito que apuesten al desarrollo del interior productivo y que se lleven adelante las obras de infraestructura que tanto venimos reclamando, que son necesarias no solo para sacar la producción que hacemos sino también para el tránsito cotidiano de cada uno de los productores”.

CRA: Reafirma el compromiso del gobierno

Desde Confederaciones Rurales Argentina (CRA), su presidente, Carlos Castagnani, subrayo: “Vemos esta decisión como un buen mensaje para el productor, porque reafirma el compromiso del Gobierno de que estamos camino a la eliminación total de las retenciones. Es un paso que comienza a devolver rentabilidad al sector. Debemos avanzar hacia la eliminación total y definitiva de las retenciones, para que la producción pueda desarrollarse con reglas claras y previsibilidad”, dijo.

Coninagro: el alivio fiscal permite crecer

Desde las Cooperativas agrícolas, atraves de Coninagro, su presidente, Lucas Magnano, expreso, “ponemos en valor este nuevo paso hacia la baja de las retenciones en Argentina. El alivio fiscal al productor permite crecer en competitividad, producción y exportaciones. Valoramos la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del gobierno es seguir avanzando hacia la eliminación de las retenciones.

También dijo, “no miramos esta baja de manera aislada, se suma al paquete de medidas del proyecto de modernización laboral (RIMI, amortización acelerada para equipos de riego, mallas antigranizo y hacienda, exención de IVA al riego y la solución al problema de ganancia por tenencia en ganadería). En conjunto, son señales que mejoran el clima de #inversión y apuntan a una mayor competitividad para el agro.

SRA: Fortalece la confianza

Finalmente, desde la Sociedad Rural Argentina, que días atrás había manifestado, en día de cosecha de trigo y cebada, la baja de retenciones.

La SRA destaco el anuncio realizado por el ministro de Economía, y dijo en X, la medida es otra señal hacia el campo, para fortalecer algo vital para los productores que es la confianza. Está claro que el camino a seguir para recuperar la competitividad en el sector agropecuario es bajar impuestos.