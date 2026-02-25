Brote de influenza aviar en Buenos Aires: confirman un caso en aves comerciales y activan el protocolo sanitario

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves comerciales en la provincia de Buenos Aires, tras detectar el brote en un establecimiento de línea genética ubicado en la localidad de Ranchos.

El diagnóstico se obtuvo luego de analizar muestras tomadas por veterinarios oficiales ante la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y una elevada mortandad en el plantel de reproductores padres pesados. Las muestras fueron procesadas en el laboratorio oficial del organismo en Martínez, que confirmó la presencia del virus.

Interdicción y zona sanitaria

Tras la confirmación, el organismo sanitario activó su plan de contingencia, que incluyó la inmediata interdicción del establecimiento. Como parte del protocolo, se dispuso una Zona de Control Sanitario con un perifoco de 3 kilómetros alrededor del predio, donde se reforzaron las medidas de bioseguridad y se restringieron los movimientos, y un área de vigilancia de 7 kilómetros con monitoreos epidemiológicos y rastrillajes.

Entre las acciones previstas, el personal oficial supervisará el despoblamiento del establecimiento afectado y la disposición final de las aves, seguido de tareas de limpieza y desinfección para evitar la propagación del virus.

Impacto sanitario y comercial

El SENASA notificará el episodio a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y, en función de los acuerdos sanitarios vigentes, se suspenderán temporalmente las exportaciones aviares a los mercados que exigen el estatus de país libre de la enfermedad. Sin embargo, Argentina podrá continuar exportando a destinos que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres.

Si no se detectan nuevos brotes y tras un período mínimo de 28 días desde la finalización de las tareas sanitarias, el país podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad y restablecer su condición sanitaria internacional.

Producción y consumo sin riesgo

Las autoridades aclararon que la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar ni de huevos.

Recomendaciones de prevención

El organismo instó a los establecimientos avícolas a reforzar las medidas de bioseguridad, como el control de mallas antipájaros, la desinfección de vehículos e insumos y la eliminación de agua estancada que pueda atraer aves silvestres.

Para los criadores de traspatio, se recomienda mantener las aves en espacios protegidos, evitar el contacto con fauna silvestre, usar ropa exclusiva de manejo y desinfectar regularmente las instalaciones.