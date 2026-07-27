Palermo: Abopa distinguió a Ernesto (Felipe) Pinilla con el Premio Anual a la Trayectoria Periodística

En una emotiva ceremonia, este jueves 23 se realizó el acto de distinción del colega Ernesto (Felipe) Pinilla, de la ciudad de Balcarce, quien recibió el Premio Anual a la Trayectoria Periodística por parte de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa).

Además de ser uno de los socios fundadores de la entidad, Pinilla es considerado un referente del periodismo ganadero en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La ceremonia se concretó en el estand del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en La Rural de Palermo. Concurrieron sus familiares, así como los criadores Guillermo Mackrey, Federico Boglione y Martín Tinello; los cabañeros Carlos y Juan Pablo Curone, y Alejandro Romero, el asesor en genética Pablo Veiga y Maxi Bernabé, de cabaña El Volcán, numerosos colegas, fotógrafos y amigos.

“Siempre me gustó la idea de relacionarme con otros colegas, incorporar experiencias y conocimiento, difundir la realidad del sector en la región donde uno se desempeña, capacitarme y ser partícipe de actividades relacionadas con el periodismo agropecuario, así como aportar material y ayudar a quien lo necesitaba”, dijo Pinilla.

En uno de los tramos de su alocución dedicó un párrafo especial a todos aquellos que, en estos más de 20 años de cobertura de La Rural, lo respaldaron y acompañaron.

“Tengo memoria y por eso en este momento agradezco a quienes han confiado en mi labor profesional, muchos de los cuales me están acompañando en este momento inolvidable”, afirmó.

También lo hizo extensivo a El Diario y FM 100.9, medios en los cuales se desempeña actualmente.

No dejó pasar por alto el rol de su familia en todo este tiempo.

“Es un bastión fundamental para que uno pueda hacer lo que le gusta”, sostuvo Felipe, delante de su esposa Daniela Pereyra y compartiendo esa felicidad con sus hijos, dos de ellos radicados en España (Felipe y Sol) y el restante en Mar del Plata (Ramiro).

Finalmente, y apelando al lema de la muestra palermitana, que en esta ocasión es El campo nos une, Felipe cerró su mensaje diciendo: “La Abopa nos une. Esto es lo que siento que sucede”.

La voz del presidente

“Fue un momento de mucha felicidad y emoción contenida”, dijo Ciriaco Torres Suhette, presidente de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios.

“A Felipe se lo vio radiante, especialmente por el acompañamiento que tuvo. No solo estaba su familia, sino que viajaron desde Balcarce productores, técnicos y trabajadores rurales que lo conocen de toda la vida y no quisieron perderse este reconocimiento. También se sumaron socios de Abopa y representantes de otras entidades periodísticas, lo que demuestra el respeto que Felipe ha cosechado en el medio”.

También dijo que Pinilla tiene una historia muy ligada a la identidad de Abopa y a la propia Rural de Palermo.

“Durante su discurso hizo un repaso muy emotivo de sus inicios en esta muestra, recordando que sus primeros pasos los dio invitado por la gente de la Cabaña El Volcán, por parte de Federico Boglione”, indicó.

“Y es fundamental recordar que fue uno de los socios fundadores de Abopa. De hecho, nuestra asociación comenzó a diseñarse, a pensarse y a tomar forma precisamente aquí, entre los pabellones de la Exposición Rural de Palermo. Por eso, entregarle este premio aquí tiene un valor simbólico doblemente especial”, añadió.

Torres Suhette recordó que este reconocimiento que otorga Abopa pone el foco en la constancia y en la especialización.

“Buscamos distinguir a periodistas que tengan una presencia ininterrumpida y de larga data en Palermo, pero con un énfasis muy fuerte en aquellos que se dedican a la matriz de la exposición: la ganadería. Y Felipe ha encarnado perfectamente este perfil”, expresó.

“Por otro lado, para Abopa esto es ratificar su origen y su vigencia. Estar en la reunión más importante del campo argentino nos permite seguir cumpliendo con nuestra misión de jerarquizar el periodismo agropecuario. Y siempre guardamos una atención especial para realizar nuestros actos y distinciones en este escenario, porque es el lugar donde todo comenzó para nosotros”, concluyó el titular de Abopa.

Fotos: Fernando Alcázar

Imagen principal: Rosario Perrière, Felipe Pinilla y Ciriaco Torres Suhette, con la obra del artista Mario Lange entregada por Abopa.