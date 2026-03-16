Bronca en Club El Fortín: Fue victima de un robo

Cualquier hecho delictivo contra la propiedad privada es ciento por ciento rechazable. Pero cuesta entender ir contra una institución deportiva que trabaja por la inclusión de todos en un barrio como es Ciudad Nueva, y el único Club que tienen en el lugar, les terminan robando.

Este domingo 14, integrantes de Comisión directiva de Club El Fortín, denunciaron que en la sede de calle Av. Alte. Brown, en una de las dependencias de la entidad fortinera, uno o mas personas habían ingresado, tras violentar la puerta de ingreso y se llevaron un cable de la bomba de riego de la cancha, una garrafa de 3kilos y 50 metros de cable con un reflector, además de causar serios daños dentro de las instalaciones.

Por el hecho desde el Club ya hicieron la correspondiente denuncia e informaron que por la violencia con la que se expresaron con la puerta, la misma hay que cambiarla, por lo que se genera otro costo. Creen que el robo se habría producido en la madrugada del sábado.

Cabe destacar que el día viernes, el equipo de primera división y reserva, fueron locales recibiendo al Club Atlético La Niña, donde terminaron empatados.