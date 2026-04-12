Bronca e impotencia: Vecinos de la localidad de 12 de Octubre repudiaron consignas escritas en el Salón que administra la Sociedad de Fomento

Este sábado 11 vecinos de la localidad de 12 de Octubre y de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento del pueblo se vieron sorprendidos cuando pudieron ver distintas consignas escritas en las paredes del Salon de eventos que dicha Sociedad de Fomento administra.

Consignas como «váyanse, falsos, no los quiere nadie entre otros escritos sobre las paredes tanyo fuera como dentro del lugar. Al respecto en dialogo con El Regional Digital, Claudia Vallan, integrante de la Comisión Directiva manifestó, «da mucha bronca e impotencia que suceda esto. Se esta trabajando mucho para tener un lugar que es de todos y hacen esto, que no se entiende porque lo hacen.

Vallan recordó que todos quienes están dentro de Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento, trabajamos mucho, pintando todo para la reciente fiesta del Cordero y de la Torta Frita.

Consultada sobre si hay denuncia hecho, comento que no sabia aun, además agrego que la localidad lamentablemente no cuenta con un policía estable, y no hay cámaras de seguridad, que puedan aportar alguna imagen para conocer quien fue quien cometió esta maldad, resalto.