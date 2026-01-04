Bragado: duelo en medios de comunicación al conocerse el fallecimiento de «Cotto» Robledo

En la tarde de este sábado, se confirmó el fallecimiento de Marcelo Fabián Robledo, cariñosamente conocido por todos como “Cotto”. El locutor y animador, de 64 años, fue hallado sin vida en su domicilio de la calle Hermanos Islas al 1100.

Según el parte policial de prensa, familiares y allegados dieron aviso al 911 tras no poder contactarlo. En el lugar trabajó el personal policial, quienes confirmaron que se trató de una muerte natural.

Se supo que Marcelo padecía de diabetes desde hace largo tiempo y que, en los últimos días, había manifestado sentir un fuerte dolor en el pecho, lo que habría desencadenado el fatal desenlace en su vivienda.

Una trayectoria ligada al micrófono y la música

“Cotto” deja un vacío inmenso en la comunicación local. Su voz fue marca registrada en distintos medios, con un recordado paso por FM Tentación y, desde hace 8 años, al frente de su propio programa en Radio Fiesta.

Su carrera no se limitó solo al estudio de radio; fue un referente de los espectáculos nocturnos y la animación de eventos. Su vasta experiencia musical lo llevó a ser el locutor de diversas bandas locales. Recientemente, había alcanzado un hito en su carrera al presentarse en el programa nacional Pasión de Sábado, acompañando como locutor a la intérprete Lucila Alsina.

Marcelo será recordado no solo por su profesionalismo y su conocimiento musical, sino también por su calidez humana y su constante presencia en la movida cultural de nuestra ciudad.

