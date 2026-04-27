Boxeo Profesional en 9 de Julio: Panterita Rodríguez y Kevin Zarate se preparan para el 8 de Mayo

En la mañana de este lunes en sede del Hotel Libertad, el Clan Ferrario dio a conocer detalles del Festival de Boxeo que se dará el próximo 8 de mayo en el Salón “Benita Arias” de nuestra ciudad y que tendrá como parte del encuentro boxístico dos peleas de fondo, que tendrá como protagonistas a los púgiles Franco “Panterita” Rodríguez y Kevin Zarate en sus respectivas categorías.

La conferencia estuvo encabezada por el presidente del Clan Ferrario, Martin Dufou, acompañado por la empresaria Clara Mato de Mecano Ganadero y de la empresa Ceres Agropecuaria que apoyan el trabajo deportivo de Rodríguez, ademas de integrantes del Clan y de boxeadores amateur que serán parte del festival boxístico del 8 de mayo.

El evento, que será televisado a través de la plataforma SumaPlay, y es organizado en conjunto entre Clan Ferrario y la promotora Arano Box, en una coproducción que lleva más de dos meses de trabajo y que promete una velada de gran nivel, sostuvieron desde la organización.

Dufou destacó el acompañamiento de los sponsors Ceres Agropecuaria y Mecano Ganadero, quienes hacen posible la realización del festival, y agradeció también el constante apoyo de la comunidad.

La jornada boxística del 8 de mayo, contará con la participación de 20 pugilistas, locales y de la provincia, tanto hombres como mujeres, y ofrecerá combates profesionales y amateurs, lo que garantiza un espectáculo variado y atractivo para el público.

Como mencionáramos, el festival tendrá lugar en el Salón Benita Arias, ubicado en Libertad casi Av. Compairé. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Carozo Polarizados, Bar Osvaldito y Pescadería Mar Bella, con un valor de $15.000, mientras que el día del evento costarán $20.000.

Protagonistas listos para subir al ring

Uno de los grandes protagonistas de la noche será Franco “Panterita” Rodríguez, excampeón argentino superligero 2024, quien manifestó estar en óptimas condiciones para afrontar este nuevo desafío y expresó su alegría por volver a pelear en su ciudad.

El campeón argentino comento acerca de su preparación en Mendoza, “lo que me aporto una experiencia muy positiva”. En esta oportunidad, Panterita se medirá ante Mariano Sandoval, un boxeador oriundo de San Martín.

Por su parte, Kevin Zárate también se mostró entusiasmado y aseguró que llega muy bien preparado tras el parate que tuvo, período que aprovechó para intensificar trabajos de potencia.

Sus entrenamientos se entremezclan entre su trabajo, por lo que la labor le permite poder entrenar.

Su rival será un púgil de apellido Segovia, a quien estudia junto a su equipo para llegar de la mejor manera al combate.