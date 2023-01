Bono sin aval de la Mesa de Enlace: Se trata de un bono de 26 mil pesos que acordaron UATRE y el Gobierno y podría terminar en un recurso judicial

Las entidades rurales que componen la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, resolvieron presentar un Recurso Administrativo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación luego de la decisión tomada el 22 de diciembre pasado de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, donde se planteo una suma adicional de $26.000 al bono establecido mediante Decreto N° 841/2022 de $24.000, y donde los representantes del sector empresario esgrimieron numerosos y sólidos argumentos en oposición a la propuesta de pagar la suma adicional, indicaron desde las gremiales representantes del campo.

En ese orden manifestaron su expreso descontento con relación al tratamiento de este tema, debido a que su resolución había sido previamente tratado y acordado de manera paralela entre los representantes del Estado Nacional y los representantes del sector sindical, acto que atenta en contra del espíritu y objetivo de la CNTA, advirtieron en una comunicación tras conocerse que se le impondría a los productores un pago de un bono extra.

Segun la nota de la CEEA, la medida adoptada no toma en consideración la situación actual de los empleadores rurales que ya se ha hecho pública en reiteradas oportunidades y también, en dicho ámbito de trabajo.

Cabe aclarar que aún no se ha publicado la resolución de homologación de un supuesto Bono extraordinario adicional en el Boletín Oficial de la Nación y no se ha informado nada al respecto.

Finalmente adelantaron que «una vez publicada, se presentará dicha acción ante el Ministerio de Trabajo esperando que las autoridades hagan lugar al reclamo».