Bomoberos Voluntarios de Dudignac abre sus puertas para una nueva colecta de sangre

A través del Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia de la ciudad de 9 de Julio está programada una nueva colecta de sangre externa. Está prevista para el día miércoles 29 de abril, a partir la hora 8.00 en las instalaciones del Bomberos Voluntarios de la localidad de Dudignac ubicado en Av. 25 de Mayo 265 (Cuartel).

Los interesados pueden confirmar su turno para la donación al 2317 400488, para una mejor organización y evitar demoras. Es necesario recordar que pueden desayunar antes de concurrir sin consumir lácteos, ni grasas.

CONDICIONES PARA DONAR

– Tener entre 16 y 65 años.

– Sentirse en buen estado de salud.

– Concurrir con DNI o documento que acredite la identidad.

– Pesar más de 50 kg.

– Desayunar e hidratarse (no consumir lácteos ni grasas).