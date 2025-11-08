Bomberos rescataron a un operario en un silo

El ultimo jueves 6 de septiembre en horas de la tarde, siendo las 19 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio ingreso una alarma dando cuenta de que en una planta de silos de granos, una persona peligraba por su vida, por lo que una dotación al mando del Jefe del Cuerpo, Comandante Sergio Fernandez, debieron rescatar a un hombre. Con una labor de mas de tres horas, el operaron de la planta fue rescato sano y salvo

Fernández informó que «se cayó un operario en la planta de silos ubicada en calle Ameghino (Mendoza), en las vías del Sarmiento».

«Se desprendió la escalera interna, cuando iba descendiendo y cayó al vacío. Como el silo estaba con un poco grano de soja, ayudó a amortiguar el golpe. Sufrió lesiones en los dedos de las manos»

Bomberos realizó su trabajo a través de la Brigada de Cuerdas, para poder sacarlo del interior del silo y después bajarlo a la superficie.

Realizar el operativo demandó mucho tiempo, un total de aproximadamente tres horas.

Sergio Fernández informó que el operario se encontraba bien en el momento del rescate, colaboró en todo momento. «Creo que va a tener una buena y rápida y rápida recuperación», consideró Fernández.