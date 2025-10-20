Boleta Única de Papel: Se dará una charla informativa a la comunidad hoy lunes en 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad que hoy, lunes 20 de octubre, a las 16:00 horas, se desarrollará una Charla Informativa sobre el sistema de Boleta Única de Papel, en el marco del proceso de elecciones legislativas previsto para el presente año.

La actividad tendrá lugar en el Centro “San Cayetano”, ubicado en la esquina de calles Salta y Libertad, y estará a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, con competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires.

Esta jornada informativa tiene como finalidad dar a conocer las características, modalidades y alcances del nuevo instrumento de votación que será utilizado en los próximos comicios, promoviendo así una participación ciudadana informada y consciente.

La charla está destinada al público en general y no requiere inscripción previa. La actividad es libre y gratuita.

Se invita a los vecinos, instituciones, docentes, estudiantes y a toda persona interesada en el proceso electoral a asistir y participar de esta instancia formativa.