Basura en predio municipal: El Municipio informo sobre la situación

Ante la difusión en redes sociales y distintos medios de fotos y videos en los que se observan residuos depositados en el corralón municipal, la Municipalidad de 9 de Julio aclara a la comunidad lo siguiente:

La disposición de residuos en el corralón municipal tuvo lugar de manera excepcional y transitoria como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

Las mismas provocaron que el acceso habitual al predio del basural se volviera intransitable, generando un alto riesgo de que los camiones sufrieran daños mecánicos y se viera comprometida la continuidad del servicio de recolección.

En este contexto, y con el objetivo de garantizar la prestación del servicio y evitar mayores inconvenientes operativos, se dispuso momentáneamente la descarga de residuos en el corralón municipal.

Esta medida fue estrictamente temporal y, desde el día de ayer, se ha comenzado con las tareas de retiro y traslado de los residuos acumulados hacia su disposición final correspondiente.

Asimismo, es importante remarcar que bajo ningún punto de vista esta acción responde a una decisión deliberada o permanente, sino a una medida adoptada en un contexto extraordinario generado por las condiciones climáticas adversas.