¡BASTA CARAJO! el euforico grito que pego el productor rural Pedro Marra ante funcionarios municipales por la falta de respuetas

La movilización de productores camioneros, contratistas y productores rurales de la localidad de Carlos María Naon y de localidades del distrito tomo distintos momentos de enojo, pero uno en particular, fue en el despacho del secretario de gobierno, donde quien en representación de la Secretaria de Gobierno, Cristian Poggi que estaba recibiendo la queja de los productores, también tuvo que prestarse a presenciar el enojo que descargo el productor naoense, Pedro Marra, cuanto allí cuestiono la falta de respuestas por parte del área.

Marra fue funcionario municipal del área de vialidad rural en la gestión del ex intendente Battistella (f), su que comparte en sociedad con su hermana, es un pequeño campo gran parte surcado por una cañada, y la tanta agua ya es improductivo para esta campaña.

El productor le pregunta donde esta, refiriéndose a Juan Pablo Boufflet, Secretario de obras publicas, quien tiene una licencia. En el municipio Marra asegura que el único que da la cara es Carlos Balle, funcionario del área, rápidamente pide «Vamos a poner los huevos sobre la mesa. Basta, carajo No jueguen con los seres humanos.

Mira el video de lo que expone Pedro Marra ante la sorpresiva mirada de los que estaban en la oficina