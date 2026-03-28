Basquetbol: Valioso victoria de la Primera de Atlético 9 de Julio ante Urso de Saladillo
El básquet del club Atlético 9 de Julio disputó este miércoles 25, la segunda fecha del Torneo de primera división de Basquetbol de la Asociación de Chivilcoy, recibiendo en el gimnasio “Ernesto Báncora”, la visita del conjunto del Club Jacobo Urso, de la ciudad de Saladillo, quienes protagonizaron un partido sumamente parejo, con alternativas cambiantes y un final emotivo, definido en suplementario con victoria por parte del local por , 80 a 79, informaron desde el Club.
El ganador formó con A. Santillán 20; F.Bartolomé; E. Cerdeira; E. Rodríguez 11; M. Cabrera 4; I. Vázquez 22; E. Salas 11; R. Arthur 2; M. Sánchez; F. Piccinini; F. Torres; I. Robiglio 10. DT Juan P. Merico
Actividad basquetbolista para este fin de semana
En tanto que este fin de semana se contara con una jornada de cuatro partidos hoy sábado y de partidos para el domingo 29, uno local y los otros dos visitantes, con todo lo que significa la organización en su gimnasio de la Avenida Mitre y de movilización de los equipos que juegan como visitantes.
Comienza el sábado la actividad, en el gimnasio “Ernesto Báncora” con la visita de los equipos del Club Quilmes, de la ciudad de Mercedes, por la 2ª fecha de los certámenes masculinos de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy: a las 10 hs de categoría Cadetes, ex U16; a las 11,30 de Juveniles, a las 13 hs de Infantiles y a las 14,30 de Minibasquet.
Y continúa el domingo: en Pergamino juega la división U17 femenina del Club Atlético enfrentando la Club de Gimnasia y Esgrima local, por la 2ª fecha del Torneo de la Asociación Juninense; al mismo tiempo juegan en Bragado, en el Club Los Millonarios, los equipos masculinos de Premini por el torneo de la Asociación de Chivilcoy; y a las 20 hs de local, la 1ª división masculina de Atlético recibe a la del Club Sportivo, de 25 de Mayo, por la 3ª fecha del torneo Chivilcoyano.
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