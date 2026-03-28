Basquetbol: Valioso victoria de la Primera de Atlético 9 de Julio ante Urso de Saladillo

El básquet del club Atlético 9 de Julio disputó este miércoles 25, la segunda fecha del Torneo de primera división de Basquetbol de la Asociación de Chivilcoy, recibiendo en el gimnasio “Ernesto Báncora”, la visita del conjunto del Club Jacobo Urso, de la ciudad de Saladillo, quienes protagonizaron un partido sumamente parejo, con alternativas cambiantes y un final emotivo, definido en suplementario con victoria por parte del local por , 80 a 79, informaron desde el Club.

El ganador formó con A. Santillán 20; F.Bartolomé; E. Cerdeira; E. Rodríguez 11; M. Cabrera 4; I. Vázquez 22; E. Salas 11; R. Arthur 2; M. Sánchez; F. Piccinini; F. Torres; I. Robiglio 10. DT Juan P. Merico

Actividad basquetbolista para este fin de semana