Básquet Femenino: Atlético 9 de Julio tuvo una destacada actuación en Chacabuco
Prosigue la disputa de los certámenes femeninos de la Asociación Juninense de Basquetbol, con equipos de Junín, Pergamino, Chivilcoy, Chacabuco, Lincoln, Salto, Rojas, Bragado y Atlético 9 de Julio, que participa en las cuatro categorías formativas, U11, U13, U15 y U17.
Por la 14ª fecha, el Club Atlético 9 de Julio en U17 figura en el 3° lugar con los Indios y M. Moreno; comparte la punta en U15 con Los Indios (Junín); en U13 la comparte con El Linqueño y en U11 se ubica sólo en la punta.
El ultimo domingo en la ciudad de Chacabuco, sólo jugaron las dos categorías mayores, porque Porteño no cuenta con U13 ni con U11; y en U15 el equipo de nuestra ciudad gano por 45 a 23, destacándose una vez más Angelina Puntieri, autora de 24 tantos. Y en U17 la victoria fue del local, 44 a 32, en partido muy parejo, con un primer tiempo para Porteño 17 a 15, pero logró sacar ventajas definitorias en el tercer cuarto, al ganarlo 22 a 5 y en el último Atlético se recuperó, ganando 12 a 5, pero no le alcanzó.
