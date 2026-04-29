Barrios de la Ciudad: Municipalidad invita a vecinos a comprar piedra para la mejora de las calles de tierra

Municipalidad de 9 de Julio difundió este miércoles una particular gacetillas, donde si bien detalla que se están realizando trabajos de colocación de piedra en calles Güemes y Yapeyú; en este caso un barrio de Ciudad Nueva, donde destacan que estas mejoras que son posibles gracias a la compra del material por parte de los vecinos, mientras que la maquinaria y la mano de obra fueron aportadas por el municipio.

Las tareas, que ya muestran un notable progreso, permitirán mejorar la circulación, el escurrimiento del agua y la accesibilidad en todo el sector.

Sin embargo, a la falta de una proyección de un plan de obras, surge una iniciativa del municipio en invitar a los vecinos a adoptar este trabajo en conjunto para mejorar la accesibilidad de los barrios.