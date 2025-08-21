Balcarce al 300: La Escuela de Educación Artística N° 1 “Aimé Painé” ya cuenta con su propio edificio

En la tarde de ayer, miércoles 20, tuvo lugar la inauguración del flamante edificio de la Escuela de Educación Artística N° 1 “Aimé Painé” de Nueve de Julio, destinado a la formación artística de niños y adolescentes.

La modalidad de estudio que ya cuenta con 25 años de trabajo, vino durante todo este tiempo utilizando distintos inmuebles, por lo que el crecimiento de su matricula requería de un espacio propio, reflejo en sus palabras, su director, Juan Casas.

El acto de inauguracion contó con la presencia del ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, y de la Intendenta Municipal, María José Gentile, ademas de autoridades educativas, encabezada por su Jefe Distrital, Gabriela Tiani, inspectores areales, del Consejo Escolar, comunidad educativa del distrito, de la Region 15 de Educación, concejales, familias, alumnos, y la senadora provincial Maria Elena Defunchio.

La obra, gestionada por el Estado provincial, fue posible gracias a la cesión del terreno realizado por la Municipalidad de 9 de Julio en el año 2022, lo que permitió materializar un anhelo largamente esperado del nuevo edificio, que dispone de seis aulas, cocina, SUM, gabinetes, sanitarios y espacios de recreación.

En el marco del acto inaugural, la jefa comunal, María José Gentile, expresó que desde el municipio “se ha acompañado este proyecto desde sus inicios, donando el terreno y estando

presentes en cada paso, porque estábamos convencidos de que Nueve de Julio merecía esta escuela”.

“Esta obra no solo le da valor al barrio, sino que engrandece a toda la ciudad. La educación pública es un pilar fundamental y nos llena de orgullo ver cómo este sueño se hizo realidad para nuestras familias y para las futuras generaciones”.