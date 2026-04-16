Bajo la lluvia volcó un móvil policial anoche

Un móvil policial perteneciente al Comando de Prevención de Delitos Rurales (CPR) volcó en la noche de este martes en el kilómetro 265 de la Ruta Provincial 65, más exactamente a la altura de la bajada al Paraje Mira Mar.

El hecho se produjo cuando arreciaba la tormenta de lluvia que se abatió sobre el Partido de Bolívar aproximadamente a las 21.20 horas, circunstancia que debió haber incidido para que le conductor de la camioneta Toyota dominio AE517XX, el oficial Lucas Alfredo López Bertolassi, perdiera el control del rodado originando el vuelco del mismo.

Rápidamente se trasladaron hacia el lugar efectivos de las fuerzas de emergencia locales, entre ellos del propio CPR, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME, a bordo de la cual fueron trasladados el referido Bertolassi y su acompañante, el oficial Thiago Valentín Ciancio, hacia el hospital local por razones meramente preventivas, ya que de inmediato se constató que ambos efectivos policiales se encontraban sin lesiones.

Se instruyeron actuaciones bajo la carátula de Lesiones Culposas y se dio traslado de la causa a la UFI 15 de esta ciudad, a cargo de la Dra. Julia María Sebastián.

La Mañana de Bolivar