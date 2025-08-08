Bahía Blanca: femicida le mandó un mensaje por redes sociales a la madre de la víctima

De acuerdo con el diario La Nueva, la situación no solo generó angustia en la mujer, sino que llevó a su abogada, María Fernanda Petersen, a presentar un escrito en la Justicia para que requisen el calabozo de Luna y lo sancionen.

“Es impensado el nivel de perversión que tiene”, dijo Petersen sobre el hombre que recibió prisión perpetua. “Espero que algún día usted me pueda perdonar”, “hoy estoy pagando mi error”, le escribió Luna a través de la aplicación de mensajería del perfil de Facebook Jon Jony.

El homicida tiene condena firme, que actualmente la purga en un pabellón de diversidad sexual -en agosto de 2022 cambió su identidad como “Yoana” Luna- de la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela. Está a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Bahía Blanca, donde Petersen hizo el planteo en el día de la fecha.

“Encima le había dicho al Comité Contra la Tortura bonaerense que hacía ocho meses que no tenía teléfono y no podía comunicarse con su familia porque el juez no lo dejaba”, sostuvo Petersen, citada por La Nueva.

El crimen de Micaela Ortega

El 23 de abril de 2016 Micaela Ortega, una nena de 12 años que vivía en Bahía Blanca, decidió marcharse de su hogar para verse con Jonathan Luna. Luna la había contactado a través de Facebook y se había hecho pasar por otra chica de su edad. Le dijo que necesitaba ayuda para fugarse porque tenía problemas en su casa y así la convenció de verse.

El cuerpo de Micaela apareció el 28 de ese mes en las afueras de Bahía Blanca con síntomas de estrangulación. Los investigadores comprobaron que Luna tenía cuatro perfiles falsos en la red social Facebook. Fue detenido en su casa del barrio Saladero, que sus vecinos intentaron incendiar tras conocer la noticia. En su poder tenía la planchita de pelo y otras pertenencias de la víctima.