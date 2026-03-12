Bacheo céntrico: se completan paños

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, se encuentra culminando las obras de bacheo que se ejecutan en la intersección de calle Robbio y Av. Mitre.

En la misma, se procedió en la mañana de hoy a la colocación de hormigón en los paños restantes de la esquina, donde ya se había realizado el reemplazo de uno de los sectores semanas atrás, ya que presentaba deterioro y elevaciones que impedían la normal circulación.

Se recuerda a los vecinos circular por esta intersección con la debida precaución, ya que el tránsito se encuentra restringido.