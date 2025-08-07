Axel Kicillof visitara 9 de Julio y dejara inaugurada tres obras en el distrito

Se conoció en las últimas horas que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene previsto visitar el partido de 9 de Julio con el objetivo de dejar inaugurada tres obras, una en Patricios, referida a la obra de gas y que ya los vecinos han comenzado con los tramites de conexión del servicio de gas por red, confirmo una fuente municipal a este Portal.

Las otras obras, son en la ciudad cabecera, tratándose del CAPS de calle Alsina entre Chacabuco y Heredia, y el edificio de la Escuela de Estética N° 1 de 9 de Julio.

Conforme se conoció en principio desde el entorno del gobernador bonaerense habían anunciado al Municipio de 9 de Julio, que la visita sería el miércoles 13 próximo, pero este último miércoles se cambió la fecha y se informó que sería el lunes 18 del corriente mes.

En otro orden se estima que Kicillof procedería a la entrega de móviles, producto del acuerdo firmado en marzo último con la Intendente María Jose Gentile, meses atrás en la ciudad de La Plata.