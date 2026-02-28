Avanza la cosecha de maiz y girasol. El cultivo de soja tiene buena condicion, pero una nueva lluvia no viene mal

Comienza a tomar impulso la cosecha de maíz y el avance nacional alcanza un 3,6 %, con tareas concentradas principalmente en el Centro-Norte de Santa Fe, donde se registran rendimientos promedio de 70,7 qq/Ha., informo el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En paralelo, ambos Núcleos y el Centro-Norte de Córdoba iniciaron las labores de recolección, mientras que en el Centro-Este de Entre Ríos las tareas se retoman gradualmente tras las precipitaciones registradas a fines de la semana pasada.

En cuanto al maíz tardío, se registra una mejora intersemanal en la condición hídrica, un cambio especialmente favorable considerando que a nivel nacional el 94,1 % de los planteos se encuentra desde panojamiento en adelante, etapa en la que la disponibilidad de agua resulta clave para transitar el período crítico.

En este contexto, el 87,6 % del área relevada presenta una condición de cultivo que se ubica entre Normal y Excelente. Frente a este panorama, mantenemos nuestra proyección de 57 MTn.

Girasol

Por el lado del cultivo de girasol, el 31 %, se encuentra cosechado, sosteniendo la actual proyección de producción en 6,2 MTn.

El Centro-Este de Entre Ríos se suma a las zonas que finalizaron la recolección, con un rinde promedio que supera al promedio de las últimas 5 campañas en un 2 %.

A su vez, el resto de las zonas que siguen en cosecha, muestran rindes superiores al promedio del último quinquenio, y en el caso de la provincia de Córdoba, superiores al máximo histórico. En cuanto a las expectativas de lo que queda en pie, los rindes presentan gran variabilidad entre planteos tempranos y tardíos, y se espera a iniciar la cosecha para confirmar resultados.

Soja

El relevamiento del PAS de los últimos días, para el cultivo de soja tiene un registro de lluvias con algunos excesos en el NOA y de variada intensidad sobre el centro del área agrícola, con acumulados heterogéneos y eventos de viento y granizo en el sudeste de Córdoba y el centro-oeste de Santa Fe.

Como resultado, la condición hídrica Óptima/Adecuada se incrementó en 7 p.p., mientras que el 74 % del área implantada se mantiene la condición de cultivo entre Normal y Excelente.

En este marco, el 58 % de lo implantado transita el período de definición de rendimiento. Particularmente sobre ambos núcleos, más de la mitad de la soja de primera transita llenado de grano en adelante bajo perfiles de humedad menos restrictivos.

En paralelo, la soja de segunda muestra mejoras en su condición hídrica Óptima/Adecuada y 6 p.p. en estado Normal/Excelente. Bajo este escenario, sostenemos la proyección de producción en 48,5 MTn.

Sorgo

Finalmente, se da por terminada la siembra de sorgo granífero tras un progreso interquincenal de 1,7 p.p. En paralelo, los lotes más tempranos del Centro-Norte de Santa Fe y del Núcleo Norte avanzan hacia el final del ciclo y se encuentran próximos a iniciar las labores de cosecha.

A nivel nacional, el 85,8 % del área relevada presenta una condición de cultivo entre Normal y Excelente, y sobre el centro y sur del área agrícola el cultivo continúa su desarrollo en etapas reproductivas, a la espera de condiciones hídricas que acompañen adecuadamente el llenado de granos.