Avanza el ajuste en el INTA: cierran 14 agencias de extensión rural

El proceso de ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo capítulo tras la aprobación del cierre de 14 agencias de extensión rural en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La decisión fue avalada por el Consejo Directivo del organismo y representa un avance clave en el plan de reestructuración impulsado por la actual conducción.

La medida fue definida durante la última reunión del cuerpo de gobernanza, integrado por representantes del sector agropecuario, universidades y el Gobierno nacional. En ese ámbito se resolvió eliminar diversas Agencias de Extensión Rural (AER) correspondientes a los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba, en línea con la hoja de ruta establecida.

Se resolvió eliminar diversas Agencias de Extensión Rural (AER) correspondientes a los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba

En el caso de Buenos Aires Norte, dejarán de operar las agencias ubicadas en Vedia y Rojas. En tanto, en la región Sur el recorte alcanzará a nueve dependencias: Laprida, General Lamadrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. Por su parte, en Córdoba se avanzará con el cierre de las sedes de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Con esta decisión, el total de agencias eliminadas asciende a 24 si se contabilizan los diez cierres previamente oficializados, entre ellos la agencia de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución completa del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve dependencias.

El recorte forma parte de la denominada «propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA», el documento que guía el proceso de reestructuración. Según ese plan, el objetivo final es reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes. La estrategia impulsada por la presidencia del organismo, a cargo de Nicolás Bronzovich, se alinea con la orientación general del Gobierno nacional. Entre sus principales ejes figuran la reducción de la presencia territorial, la venta de activos y una profunda reorganización interna.

El objetivo final es reducir de 299 a 252 las agencias de extensión rural en todo el país, lo que implica la eliminación de 48 sedes.

En ese marco, el proyecto también contempla la venta de más de 42.000 hectáreas de campos experimentales, la unificación de centros regionales y la eliminación de distintas líneas de trabajo. Parte de ese proceso ya se inició con la disolución del INTA AMBA, una de las estructuras más grandes del organismo.

El relanzamiento del ajuste llega luego de un conflictivo 2025, en el que los intentos de modificar la gobernanza del INTA generaron resistencias tanto en el Congreso como en el ámbito judicial. Sin embargo, recientes cambios en la composición del Consejo Directivo -impulsados por el Poder Ejecutivo- facilitaron la aprobación de estas medidas.

Aunque se mantuvo el número de integrantes del órgano, varias de sus sillas fueron ocupadas por nuevos representantes en reemplazo de perfiles críticos al plan. Ese reordenamiento interno resultó clave para destrabar decisiones que hasta ahora no habían logrado consenso dentro del organismo.