Autodromo: Se disputa el Premio Coronación del Turismo Promocial

El Automoto Club Nuevejuliense se prepara para vivir un fin de semana especial y cargado de emociones con la disputa de la última fecha del Turismo Promocional Premio Coronación, que nuevamente elige el Autódromo Ciudad de 9 de Julio para su cierre de

campeonato.

Con un año altamente positivo y un crecimiento sostenido en parque automotor, nivel competitivo y convocatoria de público, la categoría llega a nuestro circuito para ponerle el broche de oro a una temporada inolvidable.

Campeonatos definidos… pero con la emoción intacta Con los títulos de las Clases 1 y 2 ya resueltos, todas las miradas estarán puestas en:

● La definición del Campeonato de Clase 3, que llega a 9 de Julio con sus candidatos separados por pocos puntos y con la final como verdadero juez.

● Los subcampeonatos de Clases 1 y 2, aún abiertos y listos para resolverse en pista, garantizando lucha, estrategia y espectáculo hasta la última bandera a cuadros.

Nada está dicho: la paridad mostrada durante toda la temporada promete un cierre vibrante en cada especialidad.

Un año de crecimiento constante

A lo largo del 2025, el Turismo Promocional consolidó un notable incremento en cantidad de autos, competitividad y nuevos protagonistas que ya asoman para la temporada 2026.

El público respondió fecha tras fecha, acompañando el esfuerzo de los equipos, pilotos y preparadores, y generando un ambiente deportivo que posiciona al campeonato como una de las propuestas más fuertes de la región.

Para el Automoto Club Nuevejuliense, recibir este cierre de año es un reconocimiento al trabajo realizado en infraestructura, seguridad y servicios dentro del autódromo, hoy en óptimas condiciones para un fin de semana de alto nivel.

Todo dispuesto para un gran espectáculo

El cronograma oficial marca un fin de semana intenso:

Sábado

● Apertura del autódromo a las 10:00.

● Inscripciones desde las 13:30.

● Pruebas libres cronometradas desde las 14:30 hasta las 17:30.

Domingo – Día central

● Desde las 7:30: inscripciones y entrega de sensores.

● 8:00: verificación técnica.

● 9:15: inicio de pruebas libres con box abierto.

● 10:15: reunión obligatoria de pilotos.

● 10:50: clasificaciones .

● 12:45: series.

● 14:30: finales, que coronarán a los últimos ganadores del año y determinarán el campeón restante y los subcampeonatos en juego.

Un programa dinámico, ordenado y preparado para que el público disfrute de una jornada a pleno automovilismo.

Un cierre imperdible

Sin lugar a dudas, nos espera un fin de semana inolvidable en el Autódromo de 9 de Julio.

Adrenalina, competitividad y emoción en cada salida a pista serán los ingredientes de este cierre de temporada 2025, donde además comenzarán a definirse los nombres que buscarán brillar en 2026.

El Automoto Club Nuevejuliense invita a toda la comunidad, aficionados, familias y seguidores del deporte motor a compartir esta gran fiesta del automovilismo regional.