Aunque sin confirmación oficial, habría aftosa en Rusia y algunos países ya cerraron las importaciones

Una compleja y poco clara situación sanitaria en Rusia encendió las alarmas en los mercados ganaderos internacionales. En la región de Novosibirsk, en Siberia, el gobierno declaró el estado de emergencia tras la aparición de brotes en el rodeo bovino que derivaron en sacrificios masivos de animales. Aunque las autoridades atribuyen el episodio a enfermedades como la pasteurelosis y la rabia, la magnitud de las medidas adoptadas alimenta sospechas de un posible brote de fiebre aftosa no declarado.

En la región de Novosibirsk, en Siberia, el gobierno declaró el estado de emergencia tras la aparición de brotes en el rodeo bovino que derivaron en sacrificios masivos de animales

El operativo sanitario ya implicó la eliminación de decenas de miles de cabezas de ganado y podría escalar a cifras aún mayores. Este tipo de respuesta -que incluye restricciones a la circulación, cuarentenas y sacrificios preventivos- es habitual en episodios de aftosa, una enfermedad altamente contagiosa que impacta de lleno en el comercio internacional de carnes.

Reacción inmediata en la región

La incertidumbre sanitaria ya tuvo consecuencias concretas. Kazajistán decidió prohibir la importación de ganado y forraje provenientes de Rusia ante el riesgo de propagación. Al mismo tiempo, otros países de Asia Central reforzaron sus controles fronterizos y avanzaron en planes de vacunación preventiva.

Kazajistán decidió prohibir la importación de ganado y forraje provenientes de Rusia ante el riesgo de propagación.

En paralelo, China reportó recientemente casos de fiebre aftosa (serotipo SAT-1) en zonas cercanas a la frontera rusa, lo que incrementó las sospechas sobre un posible origen o vínculo epidemiológico con los brotes en Siberia.

El silencio oficial y el riesgo comercial

Rusia había logrado recientemente el reconocimiento sanitario como país libre de fiebre aftosa, un estatus clave para sostener y expandir sus exportaciones cárnicas. En ese contexto, una eventual confirmación de la enfermedad implicaría la pérdida automática de mercados y la imposición de restricciones internacionales.

Una eventual confirmación de la enfermedad implicaría la pérdida automática de mercados y la imposición de restricciones internacionales.

Por eso, consideran que la falta de confirmación oficial podría responder a un intento de evitar un impacto inmediato en el comercio exterior. Sin embargo, la opacidad también genera desconfianza y reacciones preventivas por parte de otros países.

Impacto potencial en el mercado global

La situación podría tener efectos relevantes en los flujos comerciales de carne a nivel mundial. Rusia, si bien no es uno de los principales exportadores globales, tiene creciente participación en mercados asiáticos. Una eventual salida parcial del mercado podría reconfigurar la demanda internacional y abrir oportunidades para otros proveedores.

Argentina, entre la cautela y la oportunidad

Para Argentina, país con estatus sanitario reconocido y fuerte perfil exportador, el escenario plantea un doble desafío. Por un lado, reforzar los controles sanitarios para evitar cualquier riesgo de ingreso de la enfermedad, especialmente en un contexto de mayor circulación global y tensiones sanitarias. Por otro, se abre una ventana de oportunidad comercial. Una eventual restricción sobre Rusia podría redirigir demanda hacia proveedores confiables, donde Argentina podría posicionarse, particularmente en mercados exigentes en términos sanitarios. No obstante, cualquier ventaja comercial dependerá de la capacidad local para sostener estándares sanitarios, trazabilidad y previsibilidad en las exportaciones.

Una eventual restricción sobre Rusia podría redirigir demanda hacia proveedores confiables, donde Argentina podría posicionarse, particularmente en mercados exigentes en términos sanitarios

Un escenario abierto

Mientras Rusia mantiene su versión oficial sin confirmar fiebre aftosa, la comunidad internacional observa con cautela. La combinación de medidas extremas, restricciones comerciales y brotes en países vecinos configura un escenario de alta sensibilidad sanitaria.

Revista Chacra