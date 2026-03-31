Augusto Ippoliti asumió la conducción del PJ nuevejuliense

El Partido Justicialista de 9 de Julio que fue designado para la conducción, sus autoridades partidarias asumieron este domingo 29 de marzo en un acto realizado en el salón de la Unión Obrera Metalúrgica.

De esta manera el presidente del Consejo del Partido Justicialista en 9 de Julio, es Augusto Ippoliti, secundado por la abogada Carolina Navarro.

Del acto participó la totalidad de la lista, además de las concejales Maria Elena Defunchio y Julia Crespo, y afiliados al Partido que se acercaron para compartir la jornada de asunción de autoridades.

Conforme una gacetilla que difundieron, Ippoliti marcó una clara línea política en la que pidió acompañar a las concejales Defunchio y Crespo en el Concejo Deliberante, señalando “Es importante defender los valores e ideas del peronismo y enfrentar a la gestión de María José Gentile, que muestra las peores falencias del PRO en 9 de Julio”.

Tambien pidió por un Partido Justicialista unido para seguir pidiendo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y para poder enfrentar las políticas de ajuste y desindustrialización de Javier Milei tanto en el plano local como en la Provincia de Buenos Aires donde Axel Kicillof tiene la difícil tarea de gobernar con un ajuste constante del gobierno nacional.