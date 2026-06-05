Atletico 9 de Julio: Se inaugura el domingo una cancha de basquetbol externa

La Sub comisión de Basquetbol del Club Atlético anunció la inauguración de la cancha exterior, cuya construcción fue decidida el año pasado en el mes de agosto, cuando presentó el proyecto de obras y de financiación a la C.D., que lo aprobó y de inmediato comenzaron las tareas, con fundamento en el notable crecimiento del basquetbol, siempre en aumento: en la Escuela de Minibasquet para ambos sexos, en las cuatro categorías formativas masculinas que están participando en los torneos oficiales de la Asociación de Chivilcoy y las cuatro femeninas, en la Asociación Juninense, además de la 1ª división masculina también afiliada a Chivilcoy y los equipos Maxi básquet masculino y femenino, sumando más de 250 jugadores.

Por eso se decidió la obra, en el lugar donde funcionaba la playa de estacionamiento, para dar lugar a este nuevo complejo basquetbolístico, que integra el Gimnasio “Dr. Ernesto B. Báncora”, inaugurado en 1980, la cancha exterior de basquetbol 3 x 3 y ahora la cancha abierta.

Fueron Coordinador de la obra Javier Gómez, Director del proyecto Federico Lagorio, Encargado de la publicidad Juan P. Merico y de la Financiación Martín Cabrera, financiada con avisos publicitarios y la venta del metro cuadrado.

El domingo a las 11 hs será la inauguración, con invitación a toda la familia del basquetbol, a ex jugadores, a los demás deportes y se realizará un encuentro participativo de los jugadores, con servicio de cantina, música y animación para toda la concurrencia.