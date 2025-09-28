Atletico 9 de Julio inicia un nuevo sueño futbolistico

El pasado jueves 25 la sub comisión de futbol del Club Atlético 9 de Julio, convoco a una cena a socios y simpatizantes donde hizo la presentación oficial del Cuerpo Tecnico, encabezado por Esteban Ormachea, plantel del futbol de Primera Division y la indumentaria con la que jugada el equipo «millonario» el torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol, que inicio el viernes 26con el empate entre Libertad y Atl. Patricios, mientras que el resto de los partidos se juegan hoy domingo 28.

Además del DT Ormaechea, quien reemplaza luego de 10 años de trabajo de Mauricio Del Pino, integran el cuerpo técnico Luciano Ghedín como Ayudante de Campo, Tomás Sosa como Asistente y Florencia Albo a cargo de la Preparación Física.

En dialogo con El Regional Digital, Joaquín Pirez, de la Comisión de Futbol, destaco que este año se hizo un recambio en lo que es la comisión del futbol, también recambio en el cuerpo técnico, además de contar con un plantel bastante nuevo, ya que de quienes venían como jugadores quedo Pablo Macagnani. Aviles, y chicos del Club.

Pirez detallo que se incorporaron Nicolás Maya, Alejo Vila, Juan Pablo Manzoco, Juan «Misil» Adriel, Cambello, Mateo Rodríguez (arquero), Manuel Ormaechea, Santino Bueno, Ezequiel Videla, Nicolás Cardell, Tomás García y Tomás Herrera. En cuanto a jugadores del Club, se busca formar un semillero grande del Club y lo que es un sentido de pertenencia, en ello se esta trabajando, y de allí la decisión de convocar a Esteban Ormachea.

Por su parte, Marcelo Albano, remarco que mientras se conforma este plantel y cuerpo técnico, también se trabajan en obras como el alambrado del estadio, pintar tribunas y arreglo en los vestuarios.

A su turno, Pablo Lucero informo que el club lanzo una campaña «Adherente Terco», que tiene como objetivo sumar a socios y simpatizantes que pagando un canon de 30 mil pesos, permite afrontar las obras y el campeonato, para ello el adherente tiene ingreso a la cancha, en condicion de local, solo paga el seguro de espectador, comento.