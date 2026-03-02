Atacaron a piedrazos la formación ferroviaria que une Chivilcoy con Bragado
Un hecho de vandalismo contra una formación del servicio ferroviario que une Bragado con la estación Once, cuando desconocidos arrojaron piedras contra la locomotora y provocaron la rotura de uno de sus vidrios.
El episodio tuvo como protagonista al Tren 151 del día viernes y ocurrió alrededor de las 00:30 horas, a la salida de Chivilcoy, mientras la formación se dirigía con destino a Bragado tras haber partido desde Once.
El ataque no dejó otros daños materiales ni personas heridas, aunque generó preocupación entre pasajeros y trabajadores ferroviarios por el riesgo que este tipo de agresiones implica para la seguridad del servicio.
Hasta el momento no se logró identificar a los autores del hecho y no se reportaron detenciones vinculadas al caso. Tampoco trascendió la existencia de testigos directos que pudieran aportar datos sobre lo ocurrido.
