Ascenso: La 4ta. fecha se juega este domingo en horario distinto

La Liga Nuevejuliense de Futbol informo que la 4ta. fecha del torneo Mayor del Ascenso se disputara este domingo, donde a las 18 horas, 12 de Octubre recibirá al escolta 18 de Octubre de El Provincial.

Mientras que a las 19.30 horas en Dudignac, el líder Defensores de la Boca sera visitante en el Estadio Dr. Alberto Sampietro. A esta altura del torneo, tanto «El 12» como Dudignac tienen la necesidad de ganar, para acercarse a los puestos de arriba.