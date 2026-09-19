Ascenso: Defensores de La Boca se subió a la punta del torneo

Tardes de goles fue la 9na. fecha del torneo de Ascenso 2026 donde además hubo cambios en la punta del campeonato y La Niña perdió el trono de único puntero.

En una muy buena jornada climática para ir a la cancha, en la localidad de El Provincial, Defensores de Sarmiento recibió al equipo de Compañía Gral. Buenos Aires, y el equipo ferroviario se llevo una valiosa victoria de 1 a 0, y que lo mete en la clasificación de los play offs.

Por su parte en la localidad de 12 de Octubre, el local, que no despega del fondo de la tabla, volvió a perder, en esta oportunidad ante la visita de Unión Dennehy, donde los albirrojos se trajeron una victoria de 4 a 0 y los mete en pelear por la punta del torneo.

Por su parte en el Estadio Vicente Cusatti, del Club Libertad, donde Defensores de la Boca hace de local, recibió a Atlético La Niña. Sin duda quienes fueron a presenciar este encuentro se vieron muy sorprendidos con un equipo Tricolor muy desconocido. Los auriazules supieron plantarse muy bien ante el juego de La Niña, y no solo ello sino que fueron muy ofensivos y le ganaron por 4 a 0, resultado que lo pone al Defe, puntero en torneo junto con La Niña.

Síntesis Fecha 9

Def. Sarmiento 0 vs. Compañia Bs. As 1

12 de Octubre 0 vs. Union Dennehy 4

Def. de la Boca 4 vs. Atl. La Niña 0

Libre: Dudignac

Campeonato

Def. de la Boca 16

Atl. La Niña 16

U. Dennehy 13

Dudignac 11

Compañia Bs. As 11

Def. Sarmiento 6

12 de Octubre 4