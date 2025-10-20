Arvejas, un cultivo que crece y ya llego a varias provincias
Arveja, un cultivo de la familia de las legumbres, tiene para este año 2026 la muy buena noticias de haber crecido en su área de siembra, producto de demanda de la exportación y el consumo interno.
Su grano es de uso alimenticio tanto en personas, y como forraje en ganadería de leche y carne, además de uso en alimentación en porcinos.
Para este año en la argentina se estima una siembra de mas 120.000 has versus las mas de 80.000 de la campaña pasada
