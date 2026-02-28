Arranco la F16, con un intenso partido y la victoria del Deportivo San Agustin

Comenzó a disputarse la 16º fecha del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol de Primera División A, donde el partido adelantado se jugo este viernes en el Estadio «Juan Ángel Maldonado» entre el Deportivo San Agustín y el Club Atlético Naon.

Se vivió un partido donde ambos equipos llegaban luego de perder en la F15, y tenían la clara necesidad de una victoria. El encuentro definió todo en el primer tiempo, donde además de goles también tuvo distintas situaciones como tres expulsiones y un penal.

Ni bien iniciado el partido, el jugador granate, Radiciotti se lesiono en su hombro y debió salir, y si bien los dirigidos por Mauricio del Pino( cumplía la sanción de expulsión de una fecha), buscaron rearmarse, si funcionaron muy bien las individualidades en el local, fue alli que a los 20 minutos un ingreso al área por parte de Nicolás Longarini al área del CAN, recibió una falta, y el arbitro Sebastián Bravo no dudo en marcar penal. El propio Longarini se encargo de cambiarlo por gol. Por doble amarilla se fue expulsado Mazzola en el CAN.

Por su parte en Naon el trabajo ofensivo estaba mas por el lado de Martínez, mientras que Lacarra y Tamburelli buscaban controlar el medio campo de San Agustín y contener a Longarini y Diez. A los 33 minutos un centro que llega al area del arquero Ascona de San Agustin, lo conecta muy bien Emiliano Perujo y gol. 1 a 1

La intensidad y fricción del partido siguió y a los 37 minutos, un tiro libre en favor de San Agustín a unos 30/35 metros del arco del CAN, y que los jugadores de Naon y el cuerpo tecnico, cuestionaron al Arbitro Bravo por que la falta no habia sido; otra vez fue Longarini quien saca un potente tiro que Yamil Acis no pudo contener y 2 a 1 para el local. Los últimos minutos de la primera parte, y con un adicional de 8 minutos mas, el encuentro se vio muy intenso y vieron la roja, por el lado de San Agustin, Masico y el DT del CAN, Luis Gonzalez.

El segundo tiempo, San Agustín a los 10 minutos tuvo que sacar a Nicolás Longarini por una molestia en una de sus piernas, y ya no fue un problema para el CAN que se dedico a jugar y dominar todo el segundo tiempo y a pesar de los varios intentos, San Agustin supo defenderse, además del buen trabajo del arquero Ascona.

Con esto resultado, en San Martin, también puntero con Naon se frota las manos que este domingo recibe a Atlético Quiroga. De ganar o empatar el «Santo», quedara como único puntero.

El resto de la fecha

SABADO 28 DE FEBRERO

18.30 hs: Patricios – El Fortín.

DOMINGO 1º DE MARZO

17.30 hs: La Niña – French.

19.00 hs: Libertad – Once Tigres.

20.00 hs: Ag. Alvarez – 9 de Julio.

20.00 hs: San Martín – Quiroga.