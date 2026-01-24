Argentina tuvo récord triguero: Los productores agropecuarios cosecharon 27,8 millones de toneladas

De acuerdo al último Informe de Cierre de Campaña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en materia de produccion de trigo, la campaña 25/26 arrojo una produccion nacional récord de 27,8 millones de toneladas, el mayor registro relevado. El volumen implica un aumento interanual de 49,5% y, a la vez, un crecimiento de 63 % frente al promedio del último quinquenio, que se ubica en 17,06 millones de toneladas.

El motor principal para lograr el récord fue el área sembrada, la cual alcanzó las 6,7 millones de hectáreas, un 6,3%más que en 2024/25, lo que devolvió al cereal a un máximo de superficie. Sin embargo, la expansion no fue pareja, debido a un escenario con lluvias durante la ventana de siembra que empujaron la intención de implantación, aunque algunos lotes bajo anegamientos impidieron cumplir el plan inicial en ciertas zonas.

El norte como protagonista

En la campaña 2025/2026, el NEA creció un 22% interanual y llegó a 511 mil hectáreas, mientras que el Centro Norte de Córdoba avanzó 23% hasta 552,4 mil hectáreas. También hubo subas fuertes en Núcleo Norte, con 749 mil hectáreas y un 17% de aumento. En sentido contrario, parte del recorte se concentró en el Centro de Buenos Aires, donde cayó 14,5%, y la Cuenca del Salado, donde retrocedió 9,1%.

El segundo motor del desempeño histórico del trigo fue el rendimiento, ya que el ciclo cerró con un rinde promedio nacional de 43,5 qq/ha, un nuevo récord que superó la marca previa y se ubicó muy por encima del promedio de las últimas campañas . Además, el NEA y Centro Norte de Córdoba se ubicaron muy por encima de su referencia histórica, con rindes que superaron el promedio de la última década en 94,3% y 91,2% respectivamente.

A su vez, la condición del cultivo fue un sostén clave. En este sentido, entre los meses de julio y noviembre, los reportes muestran una mejora marcada en el porcentaje de lotes Bueno y Excelente, que pasaron de 51% a 88%, con un avance fenológico que fue de macollaje a grano pastoso. Gran parte de este desempeño se debe a las lluvias recurrentes, permitiendo «maximizar el potencial» productivo. Aun con excesos en el sur que complicaron planes de siembra, la mejor oferta hídrica en el centro y norte compensó la baja en Buenos Aires y La Pampa.

Con un presente récord, ¿qué le depara el futuro?

Tras el aumento productivo, se espera que el aporte del complejo trigo en 2026 crezca un 35,8% y alcance los 3.900 millones de dólares. El impacto se apoya en una proyección de comercio exterior más activa, en la que las exportaciones sumarían un 25,5% y generarían 3.702 millones de dólares, mientras que la recaudación fiscal vinculada a la cadena triguera ascendería un 23% a 946 millones de dólares.

En paralelo, el comercio ya muestra movimiento, aunque con un margen amplio por delante. Al 14 de enero de 2026, las compras del sector exportador e industrial alcanzaron las 12,883 millones de toneladas, el 46% de la producción total, dejando aún un volumen significativo de 14,9 millones de toneladas por comercializar. Este nivel de ventas refleja un avance sostenido respecto de campañas anteriores a igual fecha, pero también existe una oferta que aún permanece en manos de los productores, a la espera de mejores condiciones de precio, definiciones logísticas o señales más claras del mercado internacional.

Con más área, rindes inéditos y una condición del cultivo sostenida por la humedad, el trigo se convirtió en el principal ordenador del comienzo de 2026, tanto por oferta física como por expectativas de dólares y recaudación. El desafío hacia adelante será cómo administrar ese volumen que aún no ha sido comercializado y cómo se traducirá el récord productivo en decisiones de rotación y tecnología, en un mapa donde el norte ganó peso y Buenos Aires mostró límites cuando el agua no acompañó.