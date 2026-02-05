Argentina firmó el acuerdo con EEUU y la cadena ganadera se prepara para exportar 100.000 toneladas de carne vacuna

A través de la cuenta X de la Oficina del Presidente, se informó en la tarde de este jueves que la República Argentina y los Estados Unidos de América han firmado el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos que consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial.

El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”, subraya la comunicación oficial.

Exportación de 100.000 toneladas de carne vacuna

Por su parte, la Cancillería Argentina también publicó un comunicado en el que resaltó más detalles del acuerdo: entre ellos, el más importante para el agro, que es el incremento de 20.000 a 100.000 toneladas del cupo de carne que el país norteamericano permitirá ingresar desde nuestro país, con aranceles reducidos.

“El Gobierno de los Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en el año 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto”, subrayó Cancillería.

Cancillería resaltó otras características del acuerdo:

-Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones. Esto consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con los Estados Unidos, que ya tiene más de 330 empresas operando en nuestro país.

–La iniciativa posiciona a Argentina, el primer país de América del Sur en firmar un acuerdo de esta magnitud, entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense, fortalece su inserción internacional y promueve una asociación más equilibrada con la principal economía y el mayor importador del mundo.

El Gobierno de los Estados Unidos ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles al acero y al aluminio, establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país.

-Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares.

-Estados Unidos también trabajará, a través de instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), para apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense.

-Argentina, por su parte, eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

-Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, a fin de profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino.

Por ultimo, desde la Oficina del Presidente, resaltaron que “este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación.

La firma de este acuerdo, conseguido gracias a la visión aperturista y de integración regional del Presidente Javier G. Milei, y a su excelente relación con el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, es un pilar más que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental.

Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño.

El acuerdo Argentina –EEUU debe pasar por el Congreso

El acuerdo será remitido al Honorable Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes.