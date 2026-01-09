Argentina devolvió al Tesoro de Estados Unidos los fondos del swap
Estados Unidos anunció este viernes que Argentina le devolvió al Tesoro de ese país los fondos que había recibido por el swap de monedas que se firmó el pasado 20 de octubre, antes de las elecciones legislativas, por un monto estimado en US$ 2.700 millones.
La noticia la comunicó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien resaltó a través de sus redes sociales que la Argentina devolvió “rápida y completamente” el dinero que recibió.
«Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos», resaltó el funcionario norteamericano.
El swap de monedas se utilizó para concretar intervenciones cambiarias en el mercado mayorista y en el del tipo de cambio financiero. Y en noviembre, y ante una situación faltante de reservas, el Gobierno también acudió a ese swap estadounidense para pagar el último vencimiento del año al FMI.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025.
De acuerdo con lo anunciado en octubre de 2025, ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes.
Deja un comentario