Apasionados se llevó el premio a la mejor pizza en «Sabores de la Rural» de Bolivar

Del certamen participaron Pizza Roots, La Varieté y Sebastiano, además del local ganador. La decisión del jurado fue por unanimidad, destacando el nivel general del concurso. «Fue peleado, pero por un tema de presentación la elegimos. En general, fue mejor», señalaron tras la deliberación.

La representante de Apasionados, Clara López Carreras, expresó su alegría por el reconocimiento y destacó la preparación que hubo detrás del logro. «Vinimos con mucha ilusión y nos preparamos bien, estamos feliz de la vida», aseguró. Además, resaltó la organización: «Estamos encantados, la atención en el evento es muy buena, todo está saliendo excelente».

La competencia de la pizza formó parte de la primera jornada del festival «Sabores de la Rural», que se realiza en el predio de la Sociedad Rural y reúne a productores, cocineros y emprendedores gastronómicos. El público acompañó con entusiasmo, disfrutando de las distintas propuestas.

El evento continuará este sábado con su segunda y última noche, que incluirá nuevas actividades, música en vivo y el gran cierre en manos de la banda platense Cruzando el charco. «Sabores de la Rural» se consolida como un espacio de encuentro y disfrute para quienes celebran los sabores locales.

