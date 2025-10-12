Aparecen dos vehículos volcados en un tramo de 30 kms. sobre ruta 65

El Cuarte de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio trabajaron esta mañana ante dos alertas, el primero de ellos a las 8:30hs dando cuenta que en ruta provincial 65, entre el puente de ruta nacional 5 y vías del Ferrocarril Sarmiento, había un automóvil volcado.

Al llegar una unidad de Bomberos Voluntarios al lugar constatan que se trata de un vehículo marca Volkswagen Gol color gris, y no se encontraba en el lugar ningún ocupante. Mientras Bomberos trabajaban en el lugar, con intervención del Destacamento de Policía Vial 9 de Julio, a las 9:15hs ingresa otro alerta, dando cuenta que otro automóvil estaba volcado en kms 189 de la misma ruta provincial.

Al lugar llega otra unidad y constatan que un automóvil marca Renault Clio color negro, también sin ningún ocupante.

Por ambos hechos interviene personal del Destacamento Policía Vial 9 de Julio, investigando la titularidad de ambos vehículos y origen de ambos accidentes que se dieron en un trayecto de no mas de 30 kilómetros de ruta provincial 65.

Fuentes extra oficiales que se acercaron al lugar, informaron a El Regional Digital, que en ambos casos los motores de los automóviles se mostraban sin temperatura, por lo que es de pensarse que los accidente se produjeron en horas de la madrugad, lo que es materia de investigación también por las pericias.