Apache 90000, la revolución en siembra en Argentina

Con casi 70 años en el mercado de la maquinaria agrícola, la empresa Apache sorprendió en Expoagro con la presentación de su nueva sembradora Apache 90000 Air Drill.

Bajo el lema «Sembrar nos Mueve», en Apache están expectantes por la aceptación que la maquina ya esta recibiendo, y como parte de ello, la empresa ha diseñado y sumado una nueva nave industrial, en Las Parejas, Sta. Fe. Al respecto, su gerente comercial, Fernando Porcel describió a El Regional Digital que la Sembradora Apache 90.000 esta diseñada para hacer granos finos y soja, y con ello retornó al segmento de las sembradoras Air Drill, proponiendo una versión que apuesta a brindar elevada autonomía y amplia funcionalidad.

La sembradora Air Drill 90000 opera con carro tolva de 12.000 litros, dividido en dos compartimentos de 60% y 40% de capacidad para semillas y fertilizantes. Se puede optar por tres tipos de medidas del chasis, 8,5 mts., 10 y 12 mts. Podemos hacer distintos tipos de fertilizaciones en la línea. Podemos hacer una doble fertilización también en granos gruesos y podemos hacer simultáneamente doble e siembra de granos gruesos con distintos tipos de dosificadores mecánicos y neumáticos

Versátil

Asimismo, el chasis de la 90000 está conformado por un cuerpo central y dos alas laterales que se pliegan para transporte, logrando un ancho de 4,20 metros. Una de las posibilidades que brinda la sembradora es configurarla para hacer soja con placa mono grano a un distanciamiento de 35 cm.

En 9 de Julio

Porcel destaco que para este año 2026 prevén la construcción de 13 unidades de estas características e interesa mucho la provincia de Buenos Aires. En ese orden en 9 de Julio las consultas pueden hacerse a traves de de Comercial 9 de Julio, concesionario oficial Apache