Anuncio significativo: La Bolsa de Cereales de Buenos Aries valora el acuerdo Argentina – EEUU

Tras conocerse el anuncio de la Casa Blanca acerca del acuerrdo entre los gobiernos de la República Argentina y de los Estados Unidos sobre un marco de entendimiento para un futuro Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, el Presidente de la Bolsa de Cereales Ing. Agr. Ricardo Marra expresó que “Valoramos toda iniciativa orientada a fortalecer la inserción internacional del país y a promover reglas claras y previsibles para el comercio y la inversión.”

“Se trata de un anuncio significativo, que abarca múltiples sectores productivos. Vamos a esperar el texto final y evaluarlo técnicamente junto a los sectores que integran la Bolsa.” señalo el titular de la entidad cerealista

Desde la Bolsa de Cereales reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al debate público con evidencia, información técnica y una mirada estratégica que favorezca el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas agroindustriales y de la economía en su conjunto.”